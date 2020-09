Stasera in tv, 25 settembre, su Rai1 c'è "Tale e Quale Show". Tutte le interpretazioni

25 settembre 2020 a

Dopo l’ottimo esordio con ascolti, che l’hanno visto confermarsi leader del prime time, venerdì 25 settembre alle 21.25, va in onda su Rai1 la seconda puntata di “Tale e Quale Show”, il varietà condotto da Carlo Conti. Stavolta i 10 protagonisti di questa decima edizione saranno chiamati a ‘interpretare’ al meglio i big della musica nazionale e internazionale che dovranno imitare in tutto e per tutto, dallo stile alla voce, cantando dal vivo sulle basi e sugli arrangiamenti realizzati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

In questa seconda puntata in cui Barbara Cola si trasformerà in Tina Turner, Francesca Manzini dovrà vedersela con Levante, Carolina Rey con Arisa, Carmen Russo prenderà invece le sembianze di Sabrina Salerno, Giulia Sol onorerà il mito di Whitney Houston, Sergio Muniz vestirà i panni di Enrique Iglesias, Francesco Paolantoni quelli di Alan Sorrenti e Pago si metterà alla prova con Gianni Morandi. Virginio invece, proverà a fare il bis con Diodato e Luca Ward diventerà Ligabue.

