Fedez gioca a basket e rompe il legamento nella sfida con Datome

Fedez gioca a basket con Datome e si rompe il legamento della caviglia. «Comunque la caviglia per un cestista è come il naso rotto per un pugile. Benvenuto fra noi!», ha commentato il cestista Gigi Datome sull’infortunio alla caviglia occorso a Fedez. Il rapper ha infatti postato su Instagram alcuni video in cui mostra una sfida amichevole con il capitano della nazionale italiana e stella dell’Olimpia Milano, mostrando però, in seguito, alcuni video e fotogrammi con la caviglia gonfia e dolorante. In un video Fedez è con le stampelle e annuncia di ave rotto il legamento della caviglia.

