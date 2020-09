Seconda serata tv, oggi 24 settembre: su Canale5 il film "Fuga per la vittoria"

L'iconica pellicola del 1981 in cui Pelé è attore protagonista con Sylvester Stallone

Oggi in tv, 24 settembre, in seconda serata su Canale5 va in onda l'iconico film "Fuga per la vittoria" (ore 23,10). Pellicola americana del 1981, la regia è di Johan Huston. Nel cast - oltre a Sylvester Stallone, Michael Caine, Max Von Sydow - ci sono anche calciatori come il fuoriclasse brasiliano Pelé (la rovesciata nel film è diventata un mito del cinema), l'argentino Ardiles campione del mondo 1978, il naturalizzato statunitense Roth.

La trama: in un campo di prigionia nazista il comandante organizza, per scommessa, una partita di calcio tra tedeschi e prigionieri inglesi. In caso di vittoria la formazione dei prigionieri otterrebbe la libertà

