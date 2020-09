Achille Lauro, esce la riedizione "1969 - Achille Idol Rebirth"

24 settembre 2020 a

Esce domani, venerdì 25 settembre 2020, per Elektra Records/Warner Music Italy in formato CD e su tutte le piattaforme digitali, «1969 - Achille Idol Rebirth», rivisitazione dell’album del discusso artista italiano.

Dalla sua prima pubblicazione dello scorso anno - già certificata Disco d’Oro - il successo di Achille Lauro è inarrestabile: 405 milioni di streams per i suoi brani, 90 milioni di views totali su YouTube, più di 35.000 copie vendute per gli album. Alla vigilia dell’uscita di 1969 - Achille Idol Rebirth, è ancora forte il successo di 1990, il side project omaggio ai favolosi Nineties uscito il 24 luglio per Elektra Records/Warner Music Italy di cui l’artista è Chief Creative. L’album ha debuttato direttamente al primo posto della classifica di vendita Fimi/Gfk nella categoria album e nella categoria vinili.

