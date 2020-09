Stasera in tv, 24 settembre, il fim "Ex - Amici come prima" su Tv8. La trama

24 settembre 2020 a

Stasera in tv, 24 settembre, va in onda il film "Ex - Amici come prima" (Tv8, ore 21,30). Commedia italiana del 2011, la regia è di Carlo Vanzina. Nel cast ci sono Vincenzo Salemme, Alessandro Gassman, Enrico Brignano, Tosca D'Aquino, Natasha Stefanenko, Teresa Mannino, Anna Foglietta, Gabriella Pession, Ricky Memphis, Paolo Ruffini, Liz Solari e Veronika Logan.



La trama: diverse storie raccontano come la vita di ognuno possa essere stravolta dall'incontro con un ex. Un politico (Vincenzo Salemme), appena eletto al parlamento europeo e pressato da una moglie rapace (Tosca D'Aquino), pensa solo a trarre beneficio economico dal suo nuovo status ma l'incontro con una premier balcanica (Natasha Stefanenko) cambia ogni suo prospettiva. Una donna (Veronika Logan) in procinto di separarsi dal marito (Alessandro Gassman) ricorre a un'avvocatessa (Anna Foglietta) che, nonostante ce l'abbia a morte con l'altro sesso, finisce con l'innamorarsi dell'uomo. Un banchiere (Enrico Brignano), appena sposatosi con una collega (Teresa Mannino), in aeroporto incontra una ex fidanzata mancata (Liz Solari) e, rendendosi conto che lei prova qualcosa nei suoi confronti, nega di avere una moglie e si finge libero. Una ragazza (Gabriella Pession), appena lasciata dal terzo fidanzato, ricorre alle sedute di un analista (Ricky Memphis) per cui, invece, perde la testa a dispetto del proposito di non interessarsi piu' agli uomini.

