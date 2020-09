Stasera in tv, 24 settembre, su Rai Movie il film "Scelta d'amore-La storia di Hilary e Victor". La trama

24 settembre 2020 a

Stasera in tv, 24 settembre, va in onda su Rai Movie il film "Scelta d'amore-La storia di Hilary e Victor" (ore 21,10). Pellicola sentimentale del 1991, regia di Joel Schumacher, nel cast ci sono Julia Roberts, Campbell Scott, Vincent D'Onofrio.

La trama: Hilary, ragazza semplice e delusa da una storia d'amore finita male, accetta di fare da infermiera a Victor, leucemico, figlio ventottenne di un miliardario. Il ragazzo è vittima di terribili crisi causate dalla chemioterapia; tutto ciò non impedisce ai due di innamorarsi e fuggire insieme. Sospesa la terapia, Victor diventa preda di dolori per vincere i quali inizia a usare la morfina; la droga, presa in dosi sempre piu' massicce, gli da' assuefazione e peggiora le cose. Solo con il suo amore Hilary può sperare d'aiutarlo. Schumacher capovolge la dinamica di "Love Story" e condanna a morte il ricco rampollo.

