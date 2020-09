Stasera in tv su Canale5 la Supercoppa Europa di calcio: si sfidano Bayern Monaco e Siviglia

24 settembre 2020 a

Stasera in tv, 24 settembre, su Canale5 va in onda la Supercoppa Europea di calcio tra Bayern Monaco e Siviglia (ore 21). Da una parte il Bayern Monaco, dall'altra il Siviglia:la gara tra le due squadre che hanno rispettivamente vinto Champions League ed Europa League poche settimane fa. Si gioca nello scenario della "Puskás Arena" di Budapest, in Ungheria. La vincente succederà nell'albo d'oro al Liverpool che, l'anno scorso, ha battuto ai calci di rigore 7-6 il Chelsea nella finale giocata alla "Vodafone Arena" di Istanbul.

