Stasera in tv, 24 settembre, su Italia1 altri due episodi di Chicago Med: le anticipazioni

Stasera in tv, 24 settembre, appuntamento su Italia1 con altri due episodi della serie "Chicago Med" (ore 21,30). Sui trappa delle puntate numero 15 e 16 della quarta stagione.

La trama: un fuoristrada si abbatte su un mercatino e travolge la folla. tra i passanti ci sono anche maggie e natalie, che si rendono conto immediatamente della gravita' della situazione e iniziano con fatica a soccorrere i feriti e a constatare i decessi. il conducente del veicolo viene trasportato in ospedale in stato di incoscienza, ma al suo risveglio emerge un'orribile verita': l'uomo ha compiuto quel gesto estremo di proposito, per uccidere delle persone di colore. tra le vittime c'e' una ragazza idonea alla donazione degli organi, ma inizialmente sua madre si rifiuta di dare il consenso all'espianto perche' vuole essere certa che il cuore della giovane non venga donato proprio a un razzista.

