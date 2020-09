Rita Rusic, la camicetta si apre: la sexy foto a 60 anni che infiamma Instagram

24 settembre 2020 a

Rita Rusic sexy a 60 anni. L'ex gieffina rende bollente Instagram con uno scatto pubblicato sull'account social dove appare in tutta la sua forma all'età di 60 anni.

La camicetta, nella foto che fa il pieno di like e commenti, si apre e le sue forme eccole in bella evidenza. Un selfie accompagnato da un "buonanotte" particolarmente apprezzato dai fan di Rita Rusic che non è nuova a queste provocazioni. La sua è una sorta di seconda giovinezza. L'ex di Vittorio Cecchi Gori è reduce da una partecipazione allo scorso Grande Fratelli vip dove non si è risparmiata e sui social è poi apparsa in foto particolarmente sexy.

