Lucio Battisti, domani esce la nuova raccolta: "Rarities"

24 settembre 2020 a

a

a

Domani, venerdì 25 settembre, uscirà "Lucio Battisti - Rarities", una raccolta di piccole grandi perle dello straordinario artista, distribuite nel corso degli anni in vari supporti: singoli, versioni alternative, rarità e B sides, che trovano in questo speciale cofanetto il giusto prestigio.

Pupo denuncia su Facebook: "Mio pezzo bloccato in Russia, ora lì sono un sovversivo"

’Rarities’ sarà disponibile in due versioni, versione CD e versione LP (in esclusiva per il Record Store Day di sabato 26 settembre), entrambe accompagnate da un commento traccia per traccia. Sempre da domani sarà inoltre possibile acquistare ’Rarities’ in formato CD in edicola, in allegato a TV Sorrisi e Canzoni e a Donna Moderna.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.