Stasera in tv, 24 settembre, su Rai2 il film "Amore, cucina e curry": la trama

24 settembre 2020 a

a

a

Stasera in tv, 24 settembre, su Rai2 va in onda il film"Amore, cucina e curry" (ore 21,20). Commedia del 2014, regia di Lasse Hallström, nel cast ci sono Helen Mirren, Rohan Chand, Charlotte Lebon, Manish Dayal, Juhi Chawla, Om Puri, Amit Shah, Farzana Dua Elahe, Dillon Mitra, Malcolm Granath, Oprah Winfrey.

"This Is Us", conto alla rovescia per la serie tv: il 27 ottobre scatta la quinta stagione



La trama: Hassan Kadam e la sua famiglia si trasferiscono dalla nativa India al pittoresco villaggio di Saint-Antonin-Noble-Val, nel sud della Francia. La famiglia Kadam vuole aprire un ristorante indiano, la Maison Mumbai, a pochi metri di distanza dal classico ristorante francese, premiato anche dalla guida Michelin, di Madame Mallory. La donna inizia a far guerra al ristorante indiano, finche' la passione di Hassan per l'alta cucina francese e l'aiuto cuoco di Madame Mallory, Marguerite, lo porteranno a trovare una combinazione tra le due culture e cucine. Il suo talento non passerà inosservato e alla fine la stessa madame Mallory prenderà Hassan sotto la sua protezione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.