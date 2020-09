Stasera in tv giovedì 24 settembre 2020, su Rai1 "Nero a metà": anticipazioni

Le nuove indagini dell'ispettore Guerrieri

24 settembre 2020 a

Terzo appuntamento, giovedì 24 settembre alle 21.25 su Rai1, con la seconda stagione di “Nero a metà” e le nuove indagini dell’ispettore Carlo Guerrieri e del suo ambizioso vice Malik Soprani.

Nell’episodio “Quello che resta” vengono ritrovati dei vestiti in un cortile di una scuola, accompagnati da una scritta che non prelude a nulla di buono. Gli abiti appartengono infatti ad un ragazzo scomparso. Ascoltando gli studenti si scopre che era vittima di bullismo, ma in classe nessuno vuole dire nulla di più, fino alla scoperta della sua morte.

Grazie al tenace lavoro di ricerca della squadra, Muzo ottiene i domiciliari e anche Malik si convince della sua innocenza. Carlo continua a pensare che la morte di Olga e quella di Paolo siano collegate. Per questo mette Ottavia sulle tracce della macchina che ha investito il ragazzo. A seguire “Qualcosa di troppo”: un accumulatore seriale viene ucciso nel suo appartamento. Per risolvere il caso risulta fondamentale il contributo della psicologa che seguiva da tempo il disturbo dell'uomo. Tra Monica Porta e Malik scatta un feeling immediato, non solo lavorativo. Il proseguimento delle indagini, scagiona definitivamente Muzo dimostrando che Olga e Paolo sono stati uccisi dalla stessa persona. Lisi, padre biologico di Emma, decide di far valere i suoi diritti.

“Nero a metà” è una coproduzione Rai Fiction – Cattleya in collaborazione con Netflix, con Claudio Amendola, Miguel Gobbo Diaz, Fortunato Cerlino, Rosa Diletta Rossi, Alessandro Sperduti, Margherita Vicario, Eugenio Franceschini, Alessia Barela, Antonia Liskova, Claudia Vismara e con la partecipazione di Angela Finocchiaro e Nicole Grimaudo. La regia è di Marco Pontecorvo.

