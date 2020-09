"This Is Us", conto alla rovescia per la serie tv: il 27 ottobre scatta la quinta stagione

24 settembre 2020 a

La lite tra Kevin e Randall, Rebecca malata e in fin di vita. Ci aveva lasciato così la serie tv "This Is Us". Ma per capire come si svilupperà la quinta stagione del family drama più amato del momento non bisognerà aspettare tanto: la première di "This is Us 5" è stata anticipata ad ottobre.

La quinta stagione dello serie tv della NBC verrà lanciata con una premiere di due ore il 27 ottobre, il martedì prima delle elezioni presidenziali, e questo significa che la serie ripartirà tre settimane prima della precedente data fissata per il 10 novembre. Ma le buone notizie non arrivano mai da sole e mentre il pubblico può finalmente iniziare il conto alla rovescia in attesa di vedere i nuovi episodi di This is Us 5 (che andranno in onda quasi in contemporanea anche su Fox di Sky in Italia, probabilmente da novembre), il cast si prepara a tornare sul set: l'inizio delle riprese infatti sono fissate per oggi. Il creatore della serie, Dan Fogelman, ha recentemente annunciato che la trama dei nuovi episodi si integrerà con il tema del Covid 19, raccontando gli effetti della pandemia anche sull’universo della serie.

