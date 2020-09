"Temptation Island", Carlotta e la storia con Nello: "Sembriamo due vecchi". Poi fa ingelosire il fidanzato | VIDEO

23 settembre 2020 a

a

a

"Sembriamo due vecchi, me lo dice anche mia mamma". A "Temptation Island", nella puntata di mercoledì 23 settembre in onda su Canale5 e condotta da Alessia Marcuzzi, non usa mezzi termini Carlotta nel definire l'attuale rapporto con il fidanzato Nello dopo aver visto l'avvicinamento tra lo stesso Nello e la single Benedetta. Poi Carlotta al falò delle fidanzate aggiunge: "I problemi ci sono, non sono matta - confida ad Alessia Marcuzzi -. Noi iniziamo a progettare ma lui poi dice sempre ‘dopo’. Lui vuole tutto perfetto ma non funziona così. Io non sono una bambola che mi dice quello che devo fare. Noi è da marzo dell’anno scorso che ci siamo spenti. Io sono innamorata di Nello, ma per lui è abitudine". Chissà se sarà così, anche perché un video in cui Carlotta si lascia corteggiare dai tentatori viene recepito in un modo inedito da Nello.

Il ragazzo infatti quasi non riesce a trattenere le lacrime, poi una volta assorbito il colpo riprova a fare il duro: "In questo momento vorrei andare là e spaccare tutto, mi si è annebbiato il cervello. E poi questa mi dice che mi vuole sposare. Non lo so, farsi abbracciare, questi balletti...Sono cose che non ha mai fatto", ha sottolineato Nello. La sensazione è che in realtà sia ancora innamorato di Carlotta e il video ha scatenato in lui un po' di paura di perdere la ragazza.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.