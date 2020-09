Grande Fratello Vip, confidenze tra donne in casa. Elisabetta Gregoraci: "Ho sacrificato la mia vita per Briatore" | VIDEO

23 settembre 2020 a

Pomeriggio di confidenze nella casa del Grande Fratello Vip. Nel giardino si sono appartate Stefania Orlando, Matilde Brandi ed Elisabetta Gregoraci, che si lasciano andare ad alcune confidenze sui loro amori. Comincia Stefania Orlando, che racconta appunto il momento in cui ha conosciuto il suo attuale marito, il chitarrista Simone Gianlorenzi: "Ci siamo conosciuti per lavoro, avevo bisogno di una band e il mio ex marito Andrea che faceva il direttore artistico di un locale mi presentò la sua". La showgirl spiega di esser stata lei a fare la prima mossa per spingere la conoscenza oltre l'amicizia dicendo: "Un anno dopo sognai di fare l'amore con lui e presi coraggio per dirglielo" e con voce imbarazzata rivela il messaggio di risposta che ricevette dall'attuale marito: "Mi rispose che lui erano mesi che lo sognava ad occhi aperti". Poi ecco i retroscena di Elisabetta Gregoraci, forse quelli più attesi, con l'ex marito Flavio Briatore.

Elisabetta Gregoraci si confida sulla storia con Briatore

"Gestire un uomo come Flavio Briatore non è stato semplice, io ero molto giovane", sottolinea Elisabetta con volto corrugato e, rivelando le difficoltà del vivere un matrimonio vicino ad un uomo particolarmente in vista, aggiunge con voce malinconica: "Ho sacrificato la mia vita per stare con lui perché avevamo molte responsabilità". Fra le tre coinquiline sembra essere nata una complicità speciale ed Elisabetta sorridendo aggiunge: "Vedi io ho scelto di fare questo programma per vivere un po' di spensieratezza, nonostante sia un gioco difficile da affrontare". E chissà a cosa porterà questo bisogno di spensieratezza.

