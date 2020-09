Stasera in tv 23 settembre, in seconda serata su Rete4 la commedia "E' nata una star?": cast e trama

23 settembre 2020 a

Commedia italiana in seconda serata su Rete4 mercoledì 23 settembre. Alle 23,40 andrà in onda "E' nata una star?", per la regia di Lucio Pellegrini, con protagonisti Luciana Littizzetto, Rocco Papaleo e il figlio d'arte Pietro Castellitto. La trama è incentrata su Lucia (la moglie), Fausto (il marito) e Marco (il figlio adolescente), che formano una famiglia come tante: soliti problemi, solito tran tran. Una mattina Lucia trova nella buca delle lettere un video con tanto di biglietto ad accompagnarlo. Ad averle gentilmente inviato il cd è la sua vicina di casa. Si tratta di un video vietato ai minori di cui s'intuisce bene il genere, ma quel che lascia Lucia di sasso è che sulla copertina c'è la foto di suo figlio Marco. Possibile che suo figlio sia un pornostar? E soprattutto, che parole userà per dirlo a suo marito Fausto? E già, perché è insieme a lui che lei dovrà parlare a Marco del "talento" a lungo taciuto. Tratto dal romanzo omonimo (nel titolo originale "Not a star") di Nick Hornby, lo stesso autore di "Febbre a 90°" e "Alta fedeltà". Nel cast anche Gisella Burinato, Michela Cescon, Tiziana Lepore, Christian Burruano, Cristina Odasso, Alice Torriani.

