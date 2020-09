Stasera in tv 23 settembre, in seconda serata su Italia1 prima puntata di "Disconnessi on the road": le anticipazioni

23 settembre 2020 a

Viaggio avventura mercoledì 23 settembre in seconda serata su Italia1 con tre giovani personaggi della tv. Paolo Ciavarro, Paola Di Benedetto e Giulia Salemi infatti sono protagonisti di "Disconnessi on the road", un viaggio appunto scandito da momenti emozionanti e divertenti, alla scoperta di nuovi luoghi e di se stessi. I tre ragazzi si disconnetteranno dalla frenesia della vita metropolitana e, spinti dalla voglia di evadere, partiranno a bordo di un pulmino vintage alla ricerca di veri e propri paradisi, luoghi pazzeschi nascosti a pochi passi dalle grandi città.

Tappa dopo tappa (cinque in totale) i tre protagonisti diventeranno sempre più uniti e torneranno alle loro radici, incontrando a sorpresa persone importanti della propria vita e rievocando retroscena ed esperienze vissute prima di diventare volti noti della tv. Alla fine di ogni puntata, uno dei protagonisti porterà gli altri in un luogo speciale: un piccolo paradiso facilmente raggiungibile da una grande città dove fuggire insieme, celebrando la strada percorsa e quella ancora da fare. L’attività televisiva è supportata da una campagna sui canali social e sulle piattaforme del network Mediamond con backstage, anteprime, curiosità e tips di viaggio. Gli hashtag ufficiali sono #ilparadisodietrolangolo, #coronaitalia e #disconnessiontheroad.

