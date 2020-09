Stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020, Happy Family in seconda serata su Rai Movie: la trama

23 settembre 2020 a

In occasione della 35ª edizione del Premio Solinas, Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) dedica la programmazione a questo prestigioso Premio che ha messo in luce molti talenti della scrittura per il cinema. Stasera, mercoledì 23 settembre, alle 22.45, è la volta di “Happy Family”, il film di Gabriele Salvatores, tratto dall’omonima sceneggiatura di Alessandro Genovesi, finalista al Premio del 2008.

A Milano, lo scrittore Ezio finisce coinvolto nelle vicende di due famiglie i cui rispettivi figli adolescenti sono in procinto di sposarsi. Tra gli interpreti, Fabio De Luigi, Diego Abatantuono e Fabrizio Bentivoglio.

