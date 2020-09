Stasera in tv 23 settembre, in seconda serata "Porta a porta" con Matteo Salvini: le anticipazioni

23 settembre 2020 a

Approfondimento politico e attualità in seconda serata su Rai1. Dalle 23,55 infatti andrà in onda "Porta a porta", condotto da Bruno Vespa. Ospite principale sarà Matteo Salvini, segretario della Lega. In primo piano ovviamente i risultati elettorali delle regionali e del referendum sulla riduzione dei parlamentari che si sono tenuti domenica 20 e lunedì 21 settembre. Ecco alcune anticipazioni di quanto dichiarato da Salvini nel salotto di Vespa. Il leader del Carroccio ha annunciato una segreteria politica attorno alla sua figura: "Si sì, ci sarà una segreteria politica. Io più delego, più son contento", ha detto. Poi sulla clamorosa affermazione di Zaia: "In Veneto potevano dire 'andiamo da soli'. Ma io ho detto c’è la squadra. A me interessa la squadra, non vince Cristiano Ronaldo. Ronaldo vince se ha una squadra intorno e il modello Liguria ne è la dimostrazione", ha sottolineato ancora Salvini.

