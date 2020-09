Stasera in tv mercoledì 23 settembre, su Iris c'è "Ocean's eleven" con cast stellare: la trama

23 settembre 2020 a

Film con cast stellare in prima serata su Iris (canale 22 del digitale terrestre) mercoledì 23 settembre. Alle 21,10 infatti andrà in onda "Ocean's eleven - Fate il vostro gioco", per la regia di Steven Soderbergh. La pellicola racconta di Danny Ocean, talentuoso ladro dal fascino malandrino, che esce di prigione con in mente un furto da capogiro. Il suo obiettivo è il caveau del corrotto Terry Benedict, proprietario dei maggiori casinò di Las Vegas: il Bellagio, il Mirage e l'Mgm. Il malloppo ammonta a 150 milioni di dollari. Per metterci le mani serve una squadra di abili professionisti. Ma c'è un problema. L'ex moglie di Danny ora, guarda caso, è la nuova compagna di Benedict. Quel furbacchione di George Clooney riunisce un cast di stelle, tra cui spiccano Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e Andy Garcia, e prende spunto da un film anni Sessanta, "Colpo grosso", con protagonisti Frank Sinatra e Dean Martin. Il risultato è garantito.

