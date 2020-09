Ballando con le stelle, Elisa Isoardi ballerà sola con Raimondo Todaro in studio: l'indiscrezione

23 settembre 2020 a

Cosa succederà nella prossima puntata, la seconda in programma sabato 26 settembre su Rai1, di Ballando con le stelle, è presto detto. L'indiscrezione arriva dal sito davidemaggio.it. Elisa Isoardi ballerà da sola con Raimondo Todaro in studio. Il ballerino, sottoposto all'intervento all'appendicite, sarà in studio.

Ballando con le stelle e l'appendicite di Raimondo Todaro, Milly Carlucci: "Non sappiamo ancora chi ballerà con Elisa Isoardi" | VIDEO

L'intenzione, spiega la fonte, sarebbe quella di far presenziare il ballerino alla prossima puntata del dance show e di coinvolgerlo, se pur con le dovute precauzioni, nell’esibizione della sua concorrente di riferimento, Elisa Isoardi.

Sabato quindi Todaro sarà in studio a Ballando e con uno stratagemma non lascerà sola la propria concorrente. Una esibizione in cui il maestro di ballo se ne sta seduto, bello tranquillo, in scena, con la Isoardi impegnata a danzargli attorno.

