Stasera in tv mercoledì 23 settembre, sul Nove la commedia cult "Fratelli d'Italia": la trama dei tre episodi

Commedia cult in prima serata di mercoledì 23 settembre sul Nove. Alle 21,30 andrà in onda infatti "Fratelli d'Italia", un film diviso in tre episodi in cui vengono racchiusi i vizi, tanti, e le virtù, poche, dell’italiano medio degli anni Ottanta. Nel primo episodio Christian De Sica si finge figlio di un ricco imprenditore per conquistare una donna e così fa il suo ingresso nello yacht di Nathalie Caldonazzo. La seconda parte è incentrata su Jerry Calà che scommette un milione di vecchie lire con i suoi amici per sedurre la moglie del capo, una stratosferica Sabrina Salerno. Infine l'ultimo episodio con Massimo Boldi che da sfegatato rossonero si finge tifoso romanista in trasferta. Equivoci e risate a non finire, con battute che hanno fatto la storia della commedia anni '80.

