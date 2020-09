Pomeriggio5, altra lite tra Barbara D'Urso e "l'Unto di Dio". "Hai i demoni nel cervello", lui sbotta: "Andatevene a quel paese" | VIDEO

23 settembre 2020 a

a

a

Ancora bufera tra Barbara D’Urso e tale Eliseo, autoproclamatosi "l'Unto di Dio". Nel corso della puntata di Pomeriggio5 andata in onda mercoledì 23 settembre infatti la conduttrice e il santone sono stati protagonisti di un'altra lite furibonda dopo quella di martedì 22. Tutto è nato da un post social in cui Eliseo chiedeva ai suoi seguaci di pregare affinché durante il collegamento venga scacciata via ogni forza spirituale della malvagia dallo studio di Pomeriggio5.

Un post che Barbara D'Urso ha subito contestato duramente: "Tieniti i tuoi demoni nel cervello e a casa tua, non ti permettere di dire che li abbiamo qua nello studio dove ci sono persone perbene, credenti e non credenti. Non fai ridere nessuno”, ha detto "Carmelita", che successivamente ha mandato un servizio sulle segnalazioni ricevute contro il santone. Al ritorno in studio Barbara D'Urso ha ribadito: "Di te e tua moglie oggi frega poco, mi frega moltissimo delle segnalazioni”, ha aggiunto la conduttrice. E qui Eliseo è di nuovo partito in quarta con l'accusa già rivolta alla D'Urso il giorno prima: "Se la gente apre le porte a Satana, sono affari loro. Non giriamo le frittelle. Forse hanno elaborato male quello che ho detto io”. La conduttrice è comunque andata avanti con le segnalazioni e lì "l'Unto di Dio" ha perso il controllo: "Andatevene a quel paese, se la gente è idiota non è un problema mio".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.