Stasera in tv mercoledì 23 settembre, su Rete4 il dopo elezioni a "Stasera Italia" con Barbara Palombelli

Torna l'approfondimento su Rete4 in prima serata mercoledì 23 settembre. Alle 21,30 infatti andrà in onda "Stasera Italia", programma condotto da Barbara Palombelli, che come ogni mercoledì si allunga oltre la fascia preserale. In primo piano i risultati della tornata elettorale del 20-21 settembre, ma soprattutto gli effetti che il voto degli italiani potrebbe avere sul destino dell’attuale Governo. La vittoria del “Sì” al referendum ha rafforzato la maggioranza, che appoggiava compatta il taglio dei parlamentari. Il risultato delle elezioni regionali però ha creato qualche fibrillazione nell’asse governativo M5S-Pd. I pentastellati sono usciti con le ossa rotte dalle urne regionali, al contrario del Pd che è invece riuscito nell’impresa di confermare i suoi governatori in Toscana e Puglia battendo i candidati del centrodestra. Su Rete4 ampio dibattito con Barbara Palombelli e i suoi ospiti in studio e in collegamento.

