Stasera in tv 23 settembre, su Italia1 Sylvester Stallone è "Rambo 2 - La vendetta": la trama

Film cult in prima serata su Italia1 mercoledì 23 settembre. A partire dalle 21,30 infatti andrà in onda "Rambo 2 - La vendetta", con Sylvester Stallone protagonista. Il film potrà essere visto anche sul portale Mediaset play. La pellicola, datata 1985, è diretto da George Pan Cosmatos e si tratta ovviamente del sequel del celebre Rambo, sempre con Stallone e Richard Crenna. Il titolo originale del lungometraggio era "First blood part II". La trama racconta le vicissitudini di John Rambo, che dopo i lavori forzati, ottiene la libertà a condizione che torni in Vietnam per liberare gli ultimi prigionieri americani.

