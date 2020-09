"Uomini e donne", Armando e Gianluca si contendono Lucrezia. Lei ora è chiamata alla scelta

23 settembre 2020 a

Armando Incarnato e Gianluca De Matteis in lotta per la bella Lucrezia. Si è sviluppato dunque un interessante triangolo amoroso a "Uomini e donne", la trasmissione pomeridiana di Canale5 curata da Maria De Filippi. L'edizione di quest'anno vede una formula mista, con dame e cavalieri del trono over e dei protagonisti del trono classico tutti insieme. Nella puntata di mercoledì 23 settembre Armando ha appunto messo gli occhi sulla 33enne Lucrezia, a sua volta corteggiatrice di Gianluca. E così al centro dello studio si ritrovano Armando e Gianluca di fronte a Lucrezia che, per il momento, non ha ancora deciso quale sarà il suo futuro in trasmissione. Lucrezia, infatti, è uscita in esterna con Gianluca, ma ha anche sentito ed è uscita con Armando Incarnato. E quando Lucrezia ha scelto di ballare con Armando, Gianluca ha ammesso di "aver rosicato". Pronta la replica della ragazza: "Sei tu che non mi hai mai portato in esterna". Intanto Armando ha raccontato di aver ottenuto una esterna con Lucrezia e di essere rimasto conquistato dalla bellezza naturale della 33enne. Quest'ultima nell'uscita con Gianluca non ha raccontato nulla di quanto accaduto con il napoletano, ma "lui non mi ha chiesto niente", ha ribadito Lucrezia infastidita. "Preferisco non parlare degli altri in 40' che ho a disposizione", la replica di De Matteis. Ma a questo punto il cavaliere chiede alla dama una scelta definitiva. Gianluca o Armando?

