Grande Fratello Vip, Franceska Pepe contro tutti: lite in casa su come cucinare le patate | VIDEO SKY

Franceska Pepe contro tutti. Il carattere della bellissima modella e influencer infatti sta creando non pochi malumori all'interno della casa del Grande Fratello Vip. Stavolta il motivo del litigio con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi è stata la scelta del menù del pranzo. Stefania e Tommaso sono in cucina intenti a preparare il pranzo a base di caponata e frittata di patate.

Franceska si avvicina ed esprime la sua contrarietà: "Non mi piacciono le patate così, facciamole al forno", si lamenta. Da qui la polemica con Stefania Orlando che sbotta: "Ti sei fatta sempre da mangiare a parte e oggi ci dici cosa dobbiamo fare noi?", ha affermato. Interviene anche Maria Teresa Ruta: "Se non ti piace qualcosa, mangi altro. Quante volte è stata fatta della pasta e invece ho preso solo un pomodoro", ha detto la conduttrice alla modella. E qui Stefania Orlando rincara la dose: "Non stai al ristorante, neanche mio marito si rivolge così a me".



Lite Oppini Pepe

E la Ruta sottoscrive: "Nemmeno i miei figli a cinque anni si sono mai permessi". In salotto poi la polemica Franceska Pepe si rivolge a Francesco Oppini: "Ma perché tutti questi problemi, litigare per il cibo. Avrei voluto fare il pranzo io". Il figlio di Alba Parietti cerca invano di calmarla: "Dai, cucinerai la cena, non è un problema". Ma la modella non sembra essere soddisfatta.

