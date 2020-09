Neymar, la fidanzata Natalia Barulich è uno schianto: scatto in intimo con forme esplosive | FOTO

23 settembre 2020 a

a

a

Posa in intimo da urlo e fisico esplosivo per Natalia Barulich, la compagna del giocatore del Psg Neymar. La modella è apparsa su Instagram con una foto mozzafiato, che ha messo in risalto le sue forme perfette che hanno fatto perdere la testa al fuoriclasse brasiliano, ma non solo al lui.

Con quest'ultima immagine sui social Natalia ha mandato in delirio il web, facendo il pieno di like e di commenti di apprezzamento. Intanto per Neymar non è un momento felicissimo a livello sportivo. Dopo la finale persa di Champions è arrivata l'espulsione alla prima giornata e la lite con Alvaro Gonzalez, accusato da O'Ney di razzismo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.