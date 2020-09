Serena Grandi, condanna a due anni e due mesi di reclusione per il fallimento del locale ispirato a Tinto Brass

23 settembre 2020 a

a

a

Il fallimento del suo ristorante (e non solo) è costato a Serena Grandi la condanna a due anni e due mesi di reclusione. Secondo quanto riporta "Il Resto del Carlino" il Tribunale di Rimini ha inflitto una condanna all’attrice per il crac della società "Donna serena srl", attraverso cui è stato gestito il ristorante "La locanda di Miranda", il locale che ha aperto ispirandosi al film di Tinto Brass che la rese celebre al grande pubblico. Locale che aprì nel 2013 ed ebbe molto successo fino a quando un anno dopo, e poco oltre, i dipendenti hanno lamentato le mancate retribuzioni che hanno inguaiato non poco Serena Grandi in qualità di legale rappresentante della società pur rigettando sin da subito le accuse. In primo grado è finita con una condanna a due anni e due mesi per l'attrice; per lei anche le pene accessorie di inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e/o presso uffici direttivi per tre anni.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.