Mauro Corona insulta Bianca Berlinguer a #Cartabianca: "Zitta gallina". Lei: "Gallina lo dice a chi vuole, non a me" | VIDEO

23 settembre 2020 a

a

a

Momenti di tensione a #Cartabianca, la trasmissione di approfondimento politico andata in onda martedì 22 settembre su Rai3 e condotta da Bianca Berlinguer. Proprio la conduttrice è stata protagonista di una lite con lo scrittore e alpinista Mauro Corona. Una lite che si è scatenata, come si dice in questi casi, per futili motivi. Tutto è nato durante una conversazione tra la stessa Berlinguer, Corona e l'attore Claudio Amendola, questi ultimi in collegamento.

Corona ha voluto fare una precisazione rispetto a quanto sostenuto una settimana prima su un certo albergo: "L’altra puntata ho accennato all’albergo Posta Marcucci di Bagno Vignoni e ho detto che era stato recuperato in brutte condizioni", ha affermato lo scrittore. Pronta la replica di Berlinguer: "Non possiamo fare pubblicità", la risposta. E così Corona ha perso le staffe: "Senta Bianchina, se lei mi vuole qui tutta la stagione mi fa dire le cose, sennò la mando in malora e me ne vado", ha detto. Ma Bianca Berlinguer ha mantenuto la linea: "Niente pubblicità". E così lo scrittore ha alzato i toni: "Stia zitta una buona volta, gallina. Da stasera la sua trasmissione se la conduce da sola, gallina". La conduttrice non si è scomposta: "Va bene, va bene. Se diventa maleducato e sgradevole - ha aggiunto - non posso accettare che lei diventi maleducato e sgradevole, insultando me che sto qui a condurre la trasmissione. Quindi gallina lo dice a chi lo vuole, ma non a me. Ci sono delle regole che anche lei deve rispettare", ha chiosato Bianca Berlinguer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.