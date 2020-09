"La Traviata" firmata da Giuseppe Bertolucci stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020 su Rai5

Sul palco del Regio di Parma protagonisti Darina Takova e Giuseppe Sabatini

23 settembre 2020 a

a

a

Ha segnato il debutto nell'opera lirica del regista e sceneggiatore Giuseppe Bertolucci "La traviata" di Giuseppe Verdi andata in scena al Teatro Regio di Parma nel 2001, che Rai Cultura proponee in prima serata di oggi mercoledì 23 settembre alle 21.15 su Rai5 . Protagonisti dello spettacolo il soprano bulgaro Darina Takova, nella parte di Violetta, il tenore Giuseppe Sabbatini, in quella di Alfredo, e il baritono Vittorio Vitelli come Germont padre.

L'Orchestra e il Coro del Teatro Regio di Parma sono diretti da Carlo Rizzi. Lo spettacolo, basato sull'edizione critica curata da Fabrizio Della Seta, è stato la prima ripresa in assoluto della prima versione dell'opera, quella andata in scena al Teatro La Fenice di Venezia il 6 marzo 1853. La regia televisiva è curata da Patrizia Carmine.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.