Atlantide su La7 stasera in tv mercoledì 23 settembre 2020: il ricordo di Siani e il film

23 settembre 2020 a

a

a

Stasera, mercoledì 23 settembre 2020, su La7 viene ricordato il giornalista Giancarlo Siani, ucciso a Napoli dalla camorra 35 anni fa, e il film sulla sua storia.

Andrea Purgatori racconta per Atlantide chi era Siani, giovane cronista di 26 anni che lavorava come precario a Torre Annunziata e scoprì l’intreccio criminale tra mafia e politica per la spartizione degli appalti dopo il terremoto dell’Irpinia e che fu eliminato.

Sono annunciati Roberto Saviano, il fratello di Giancarlo, Paolo Siani, il presidente della Camera, Roberto Fico, il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il procuratore Armando D’Alterio, che riuscì dopo nove anni a scoprire mandanti ed esecutori di quel delitto. Ma anche una riflessione sui giornalisti sotto scorta. Subito dopo il film Fortapasc di Marco Risi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.