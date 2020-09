Grande Fratello Vip, Flavia Vento vicina al rientro nella casa. Ma ci saranno anche i suoi 7 cani

23 settembre 2020 a

Un clamoroso colpo di scena. Eh sì, perché sarebbe la prima volta che un episodio simile accadrebbe al Grande Fratello Vip. Flavia Vento infatti dovrebbe rientrare venerdì 25 settembre all'interno della casa più spiata d'Italia. La showgirl aveva abbandonato (per la quarta volta in carriera) il programma di Canale5 dopo soltanto 24 ore dall'inizio, ma la produzione e lo stesso Alfonso Signorini non hanno mai chiuso la porta a un possibile rientro. La condizione imposta da Flavia Vento per il suo ritorno in casa sarebbe però quella di poter curare i suoi sette cani. E così gli animali avrebbero uno spazio apposito dove la showgirl potrebbe prendersene cura. Ancora nessuna ufficialità, ma il ritorno sarebbe davvero clamoroso.

