Massimo Giletti debutta in radio su "Rtl 102.5", è Fedez l'ospite della prima puntata

23 settembre 2020 a

L’esordio venerdì 25 settembre, Fedez l'ospite della prima puntata. Massimo Giletti approda su Rtl 102.5. Lo stimato e popolare giornalista sarà in diretta sull’emittente ogni venerdì dalle 8 alle 9 con "Giletti 102.5". Il programma affronterà, con un ospite diverso ogni settimana, un argomento di cronaca o attualità, a microfoni aperti per gli ascoltatori, che avranno la possibilità di intervenire in diretta per confrontarsi e dire la loro e sui fatti della settimana. Il primo ospite sarà appunto il cantante e marito di Chiara Ferragni. Massimo Giletti sarà supportato alla conduzione, dal giovane ventunenne Luigi Santarelli. In attesa di cominciare la nuova stagione del suo programma televisivo "Non è l’Arena", Giletti parla così della nuova esperienza: "Metterò in radio la stessa passione che vivo in tv. Unico obiettivo: ascoltare le persone e tentare di dare risposte alle loro domande".

