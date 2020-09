Balotelli, la nuova fidanzata è l'ex di "Temptation Island" Alessia Messina. E lui è vicino al Genoa

23 settembre 2020 a

E' Alessia Messina la nuova fidanzata di Mario Balotelli. A confessarlo è lo stesso giocatore al settimanale "Chi", in poche parole: “Sono fidanzato e innamorato, non voglio interferenze”. Alessia Messina è un'ex tentatrice di "Temptation Island" ed ex corteggiatrice di "Uomini e donne". Insomma, dopo il divertimento estivo con flirt e avventure in giro per la Spagna, Mario Balotelli avrebbe "messo la testa a posto" con la prorompente Alessia, 27 anni, tanto da raggiungere dopo appena un mese di frequentazione la famiglia di lei in Sicilia. Balotelli lunedì 21 settembre è stato ospite del Grande Fratello Vip dove ha parlato con il fratello Enock, coinquilino all'interno della casa. Nei giorni scorsi SuperMario non aveva gradito alcune dichiarazioni della sua ex fiamma Dayane Mello. Ora per lui c'è solo Alessia. Per quanto riguarda invece il calcio, nelle ultime ore Balotelli sarebbe stato accostato al Genoa.

