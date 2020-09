Ascolti tv martedì 22 settembre 2020, Imma Tataranni su Rai1 vince con la replica

23 settembre 2020 a

a

a

Ascolti tv di ieri sera, martedì 22 settembre 2020. Vince Imma Tataranni – Sostituto procuratore, la fiction di Rai1 che era stata sorpresa della scorsa stagione ed è tornata in onda il 22 settembre. Quella andata in onda era una replica. Il programma ha ottenuto 3.331.000 spettatori pari al 16% di share. Su Canale 5 Chi vuol essere Milionario?, quiz condotto da Gerry Scotti e tornato anche in questa stagione in prima serata raccolto davanti al video 1.840.000 spettatori con uno share del 10.2%.

Enrico Brignano su Rai2 con la prima puntata di Un’Ora Sola Vi Vorrei fa 2.002.000 spettatori (corrispondenti all'8.6%). Su Italia1 Battiti Live – Compilation ha intrattenuto 882.000 spettatori (5.8%).

DiMartedì su La7 ha registrato 1.186.000 spettatori con il 5.9%. Bianca Berlinguer su Rai3 con #Cartabianca 1.121.000 spettatori con il 5.7%. Mario Giordano con Fuori dal Coro su Rete4 ha totalizzato un ascolto medio di 813.000 spettatori.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.