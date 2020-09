Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci regala un altro momento hot: ecco il topless in zona bagno | VIDEO

23 settembre 2020 a

Momento hot nella casa del Grande Fratello Vip. A regalarlo, e non è la prima volta, è stata Elisabetta Gregoraci, che ha regalato nella zona bagno un topless involontario al pubblico del reality show. Il video è stato ripreso dalla pagina twitter "I meme di Oppini".

L'ex lady Briatore infatti nell'aggiustarsi l'accappatoio blu ha lasciato intravedere il seno ai telespettatori: pochi secondi che però sono bastati a infiammare i social. Insomma, Elisabetta Gregoraci dopo il bacio in piscina con Pierpaolo Pretelli sta facendo impazzire il mondo del web, con momenti sexy più o meno involontari ma che comunque fanno capire come la showgirl sia desiderosa di mettersi pienamente in gioco all'interno della casa dopo la fine del matrimonio con Briatore. Sul fisico di Elisabetta niente da dire, è perfetto: addominali scolpiti e curve al punto giusto. E' davvero sempre un bel vedere, non solo per il web.

