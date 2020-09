L'orgoglio di Costanza Caracciolo, per lady Vieri fisico mozzafiato a 5 mesi dal secondo parto

22 settembre 2020 a

Costanza Caracciolo in forma clamorosa ad appena 5 mesi dal suo secondo parto. La moglie di Bobo Vieri sfoggia con orgoglio la sua rinnovata silhouette e su Instagram posta una foto da urlo, con tanto di citazione di Walt Disney: “Pensa, credi, sogna e osa”, la didascalia.

Il top e i leggings indossati dall'ex Velina risaltano le forme di Costanza Caracciolo e dimostrano tutta la sua forza di volontà per essere tornata ad avere un fisico super dopo la seconda gravidanza. Insomma, per la coppia è un periodo in chiaroscuro. Se Vieri è arrabbiato per l'esclusione da "Tiki taka", Costanza esulta per la forma ritrovata.

