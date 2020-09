Battiti live 2020 su Italia1, artisti e scaletta di stasera martedì 22 settembre

22 settembre 2020 a

Stasera, martedì 22 settembre 2020, alle ore 21 in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con la grande musica di Battiti Live.Oltre a rivedere le esibizioni sul palco centrale di Otranto, sarà possibile rivedere anche alcune esibizioni on the road: Piero Pelù da Castel del Monte ad Andria, Francesco Renga da Vieste, Nek da Brindisi, Le Vibrazioni da Taranto, Gaia da Alberobello e Aiello da Trani.

Vedremo Alessandro Amoroso e i Boomdabash con Karaoke, Rocco Hunt con i Boomdabash e J-Ax in “Ti volevo dedicare”, Rocco Hunt e Ana Mena con il brano “A un passo dalla luna”, Baby K con “Non mi basta più” e “Da zero a cento”, J-Ax con “Una voglia assurda”. Grande spazio, poi ad Elodie che si esibirà prima con Takagi & Ketra sulle note di “Ciclone” e poi da sola con “Guaranà”.Takagi & Ketra si esibiranno anche insieme a Giusy Ferreri con “Amore e Capoeira”. E ancora Elettra Lamborghini con “Musica” che, con Giusy Ferreri, poi, regalerà anche il singolo “La Isla”, Fedez con “Bimbi per strada” e, insieme a Cara con “Le feste di Pablo”, Dotan con “Numb”, Irama con “Mediterranea” e “Nera”. Non mancherà il vincitore del Festival di Sanremo 2020, Diodato con “Fai Rumore” e “Un’altra estate”, Fred De Palma con Anitta in “Paloma” e “Una volta ancora”, Annalisa con “House Party”. Il pubblico di Italia 1, poi, tornerà a ballare con la grande energia di Francesco Gabbani con “Il sudore appiccica” e “Occidentali’s Karma”. Sarà poi la volta di Nek con “Lascia che io sia” e “Almeno stavolta”, Pinguini Tattici Nucleari con “Ringo Star”, The Kolors con un medley, Gigi D’Alessio e Clementino con “Como suena el corazon”. Fabrizio Moro tornerà ad incantare tutti con “Il senso di ogni cosa”. Danti e Raf con “Liberi”, con un medley di Shade. Con Ermal Meta si tornerà a guardare con ottimismo al futuro sulle note di “Finirà bene”. Infine, spazio ad Alberto Urso con “Quando quando”, Ernia con “Superclassico” e Gabry Ponte.

