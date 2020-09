Stasera in tv 22 settembre, in seconda serata su Rai1 c'è "Porta a porta": Giorgia Meloni tra gli ospiti

22 settembre 2020 a

Attualità politica nella seconda serata di Rai1 martedì 22 settembre. Intorno alle 23,40 infatti andrà in onda, dopo lo speciale di lunedì 21, un'altra puntata di "Porta a porta", condotta da Bruno Vespa. In primo piano ovviamente le conseguenze politiche dei risultati elettorali, dalle regionali alle amministrative fino alla vittoria dei "Sì" al referendum sulla riduzione dei parlamentari. Dalla tenuta del Pd ai risultati in chiaroscuro della Lega e del centrodestra fino alla resa dei conti nei 5Stelle. Tra gli ospiti il leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni. Mercoledì 23 settembre, sempre per quanto riguarda il centrodestra, ospite del talk show di Bruno Vespa sarà il capo della Lega, Matteo Salvini.

