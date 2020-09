"Uomini e donne", Jessica e Sophie contro Facundo. Maria De Filippi stronca il corteggiatore: "Te ne devi andare" | VIDEO

22 settembre 2020 a

"Volevo far fare 5 minuti di televisione a Facundo che è venuto qua a dirmi che io non interesso a nessuno". E' iniziata così la lite a "Uomini e donne" martedì 22 settembre tra Jessica Antonini, la tronista che ha pronunciato queste parole, e l'opinionista Facundo, tra cui non sembra davvero esserci un buon feeling. Facundo ha approfittato del momento del ballo per avvicinarsi a lei e "spararle" l'accusa. Incredula Maria De Filippi: "Cioè Facundo, ti sei alzato e sei andato lì per dirle questo?".

Da qui la replica del corteggiatore: "In realtà sono interessato Sophie", ha affermato. Chiamata in causa Sophie Codegoni ha tagliato corto: "Una persona così al mio fianco non la voglio. Puoi andare a casa”, gli ha annunciato. Lui si rifiuta di andare via nonostante il pubblico e gli opinionisti lo invitino a uscire: "Se devo uscire lo vedremo più avanti”. A questo punto è proprio Maria De Filippi ad avere l'ultima parola: "No Facundo, lo vediamo adesso. Se vuoi te lo ripetiamo in argentino. Te ne devi andare”. La parola di Maria è legge, e così Facundo lascia lo studio dopo una figura davvero barbina.

