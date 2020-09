Barbara D'Urso, lite furibonda a Pomeriggio5 con "l'Unto di Dio". "Rigiri le frittate Barbarella" | VIDEO

22 settembre 2020 a

Lite furibonda a "Pomeriggio5" di martedì 22 settembre tra la conduttrice Barbara D'Urso e un ospite in collegamento che si definisce "L'Unto di Dio". Tutto è partito da una domanda di "Carmelita" con cui chiede all'uomo in che modo riceva i messaggi da Dio. La reazione di lui è veemente: "Non sono un maghetto. Rigiri le frittate Barbarella. Lunedì hai dato spazio a una mamma che ha perso la figlia, oggi mi piacerebbe che mi dessi lo stesso spazio senza interrompermi".

Ed è qui che Barbara D'Urso perde le staffe: "Non ti permettere mai più di paragonarti a una povera mamma che ha perso la figlia di cinque anni". Il dibattito si infiamma, con la conduttrice che chiede alla moglie dell'ospite di intervenire: "Vedo che sei giovane". E così c'è un'altra reazione scomposta del presunto "Unto di Dio". "Fatti gli affari tuoi", lo sfogo dell'ospite. Insomma, per Barbara D'Urso un pomeriggio ad alta tensione.

