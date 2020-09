Otto e Mezzo su La7, gli ospiti di Lilli Gruber e le anticipazioni di oggi 22 settembre

22 settembre 2020 a

a

a

La tornata elettorale al centro di Otto e Mezzo, appuntamento quotidiano di approfondimento su La7 condotto da Lilli Gruber. Come al solito inizio alle ore 20.30. Gli ospiti di questa sera saranno il professore Massimo Cacciari, filosofo e già sindaco di Venezia; Andrea Scanzi, giornalista del Fatto Quotidiano; Simona Sala, direttrice di Radio 1 Rai. Ovviamente riflettori sul voto referendario, ma soprattutto sulle elezioni che hanno determinato i nuovi consigli regionali. Intanto Otto e Mezzo festeggia per il buon risultato ottenuto dalla trasmissione del 21 settembre. Lo share è stato dell'8.7 per cento, 2.2 milioni gli spettatori. Gli ospiti erano Marco Travaglio, Alessandro Sallusti e Lina Palmerini.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.