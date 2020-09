"Agorà" su Rai3 con Luisella Costamagna mercoledì 23 settembre 2020: ospiti e anticipazioni

Elezioni comunali ed equilibri politici post voto al centro della trasmissione

I risultati delle amministrative e le conseguenze politiche delle elezioni regionali saranno i temi della puntata di Agorà, in onda domani mercoledì 23 settembre alle 8 su Rai3, con aggiornamenti in diretta, esperti e collegamenti in Italia e all’estero.

Tra gli ospiti di Luisella Costamagna: Carlo Sibilia, Sottosegretario al Ministero dell’Interno, M5S; Maurizio Martina, PD; Alessandra Locatelli, Lega; Anna Maria Bernini, capogruppo Forza Italia al Senato; Davide Faraone, capogruppo Italia Viva al Senato; Fabrizio Masia, sondaggista; Claudio Tito, editorialista La Repubblica; Francesco Storace, Vicedirettore Il Tempo; Annalisa Bruchi, giornalista e segretario generale Prix Italia; Neri Marcorè, attore.

