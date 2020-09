Nicoletta Mantovani, il settimanale Chi pubblica le foto del matrimonio con Alberto

22 settembre 2020 a

Su Chi, in edicola da domani, mercoledì 23 settembre, in esclusiva il reportage del matrimonio di Nicoletta Mantovani, la vedova di Luciano Pavarotti, con Alberto Tinarelli, dirigente di azienda: «Quando l’ho conosciuto si è illuminato tutto. Con lui sono felice e ho riscoperto in me la voglia di ricostruire una famiglia». E la Mantovani continua raccontando: «Ci siamo conosciuti circa un anno fa, ma l’amore è arrivato trotterellando e poi si è messo a galoppare, così abbiamo deciso di vivere insieme il lockdown ed è stato bellissimo. Lui è romantico e mi fa sorprese stupende ma, soprattutto, è riuscito a instaurare un rapporto bellissimo con mia figlia Alice, la cosa più importante. Un bambino insieme? Non ne abbiamo mai parlato, c’è già Alice che è la mia gioia. Ma nella vita non si sa mai».

