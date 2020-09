"Gomorra", quinta e ultima stagione. Siparietto social tra Esposito e D'Amore: "Dopo aprimm 'na pizzeria" | VIDEO

22 settembre 2020 a

Siparietto social sul trauma da stagione finale di "Gomorra" per i due protagonisti principali della serie Sky. "Annuncio del giorno: Gomorra 5 ultima stagione", esordisce Marco D’Amore che tornerà nei panni di Ciro l’Immortale, dopo avere diretto e interpretato il film che fa da trait d’union tra quarta e quinta stagione della serie sulla guerra tra clan camorristici. "Come ultima stagione? Non avevano detto che...", obietta Salvatore Esposito, l’interprete di Genny Savastano.

"No questa è l’ultima stagione. Abbiamo finito qua. Quella che stiamo girando è l’ultima", chiarisce D’Amore. "E io che faccio dopo?", chiede Esposito. "Che ne so Sasà? Aprimm ’na pizzeria", propone D’Amore. "Io tengo un chioschetto di taralli, poi male che vada ti do una mano in pizzeria", commenta Salvatore Esposito. "Perché tu sai fà le pizze? Vammi a fare ’na margherita con poca mozzarella", commenta ridendo Marco D’Amore, che poi conclude con un malinconico "the end".

