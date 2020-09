Stasera in tv 22 settembre su la7 torna diMartedì: anticipazioni e ospiti

22 settembre 2020 a

Stasera in tv, 22 settembre, sulle frequenze di La7 torna diMartedì, il programma di approfondimento condotto da Giovanni Floris. Ovviamente al centro dell'attenzione ci sarà soprattutto la tornata elettorale. Valutazioni e commenti sia in relazione al risultato del referendum (con cui gli italiani hanno confermato il taglio del numero dei parlamentari) che a quanto accaduto nelle regioni in cui gli elettori sono stati chiamati a rinnovare presidenti e consigli. Si parlerà anche dell'emergenza Coronavirus, alla luce dell'annuncio del ministro Roberto Speranza secondo cui entro l'anno saranno disponibili le prime dosi del vaccino in Italia. Tra gli ospiti di questa sera Ilaria Capua, Carlo Calenda, Elsa Fornero, Corrado Augias e Carlo Cottarelli.

