Skin si sposa con la sua compagna Ladyfag: "Dodici anni di preparazione, con te ho quello che ho sempre voluto"

"Dodici anni di preparazione e finalmente ho quello che ho sempre voluto. Sì, siamo fidanzate. Non posso aspettare il grande giorno, ti amo". Questa la frase che accompagna la foto in cui la cantante Skin annuncia l'imminente matrimonio con la performer canadese Ladyfag. La coppia è immortalata in un selfie in cui sorridenti si abbracciano.

Pieno di like tra i followers, con commenti in cui si leggono innumerevoli auguri alle due donne. Skin, 53 anni ed ex solista del gruppo Skunk Anansie, non vede l'ora dunque di sposarsi con la sua storica partner, che subito ha postato la stessa foto sempre su Instagram, scrivendo "Per me sei unica, ti amo anche io". Insomma, per Skin e Ladyfag è giunto il momento di coronare il loro sogno d'amore.

