Stasera in tv 22 settembre, in seconda serata su Rete4 c'è "Youth - La giovinezza". Cast da Oscar per Sorrentino: la trama

Cast stellare per il film di Paolo Sorrentino in onda nella seconda serata di martedì 22 settembre. Alle 00,50 infatti sarà trasmesso "Youth - La giovinezza", il primo lavoro del regista napoletano dopo l'Oscar de "La grande bellezza". La trama racconta di Fred e Mick, due vecchi amici, quasi ottantenni, che sono in vacanza in un elegante hotel ai piedi delle Alpi. Dalla balaustra della loro esistenza ormai al tramonto, Fred e Mick guardano con una certa tenerezza e non senza curiosità le vite dei loro figli confusi, quelle degli entusiasti giovani scrittori che collaborano con Mick e quelle degli ospiti dell'albergo. Mentre Mick fatica per concludere la sceneggiatura di quella che crede sarà la sua ultima opera filmica, Fred non ha alcuna intenzione di rimettersi in gioco con la musica, anche se qualcuno vorrebbe ancora vederlo sul podio e fruire delle sue composizioni. Paolo Sorrentino scrive e dirige la sua seconda pellicola in lingua inglese con un cast da Academy che include il premio Oscar Rachel Weisz, i due volte premio Oscar Michael Caine, Jane Fonda e Harvey Keitel. Nel cast anche Emilia Jones, Paul Dano, Neve Gachev, Ed Stoppard, Alex MacQueen, Tom Lipinski, Madalina Diana Ghenea e Chloe Pirrie.



