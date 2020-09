Stasera in tv 22 settembre, in seconda serata su Italia1 il celebre "Sliding doors": cast e trama

22 settembre 2020 a

Un grande classico del cinema su Italia1 nella seconda serata, o meglio nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 settembre. Alle 1,25 infatti andrà in onda il celebre "Sliding doors", pellicola sull'incidenza del destino nella vita delle persone. La protagonista è Helen, che arriva tardi in ufficio e viene licenziata. Decide di tornare in anticipo a casa ma arrivata alla metropolitana la storia si sdoppia: c’è Helen che perde il treno e che viene aggredita ma c’è anche la Helen che riesce a salire sulla metro. La regia è di Peter Howitt. Il cast è composto da Gwyneth Paltrow, John Hannah, John Lynch, Jeanne Tripplehorn, Zara Turner, Douglas McFerran, Paul Brightwell, Nina Young, Virginia McKenna, Kevin McNally, Theresa Kartell, Christopher Villiers, Joanna Roth, Paul Stacey, Terry English, Peter Howitt, Neil Stuke, Evelyn Duah e Charlotte Fryer.

